Il general manager della Roma allontana le polemiche sulla mancata cessione del giocatore

Tiago Pinto, general manager della Roma, allontana le polemiche su Nicolò Zaniolo, che non è stato ceduto dai giallorossi durante la sessione invernale di mercato ed è stato messo fuori dal progetto tecnico dalla proprietà. “Oggi non è il momento di parlarne, c’è una partita molto importante e siamo concentrati su questo. Parlerò di Zaniolo al momento giusto, ad oggi pensiamo solamente alla Cremonese”, ha detto Pinto ai microfoni di Italia 1 prima della partita dei quarti di Coppa Italia contro i lombardi.

“Il suo rapporto con i compagni? Capisco la curiosità, ma il club deve prendersi un paio di giorni per valutare la situazione. Parlerò di Zaniolo al momento giusto”, ha aggiunto. E sul mercato ha spiegato: “È stato un mercato difficile per tutti. Abbiamo fatto il possibile, ma non sono soddisfatto“. Quanto alla Cremonese, Pinto ha concluso: “Ha battuto il Napoli e questo dice tutto. Ovviamente noi abbiamo grande voglia di arrivare fino in fondo, dobbiamo giocare questa partita come una finale. Il calendario è solo sulla carta”.

