Il belga torna in Italia ma nel campionato cadetto: "Io qui per De Rossi"

Radja Nainggolan riparte dalla Spal, con il suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi in panchina. Il centrocampista belga 34enne, protagonista in Serie A con la Roma e l’Inter, torna in Italia, ma nel campionato cadetto, dopo un anno e mezzo all’Anversa, nel suo paese d’origine.

Nainggolan è stato presentato oggi in conferenza stampa, e ha dichiarato di essere arrivato a Ferrara proprio perché chiamato da De Rossi: “Daniele De Rossi da qualche settimana ha iniziato a cercarmi e ora sono qui. Con lui ho giocato cinque anni, siamo amici, mi sono sempre divertito e perchè no. Avevo anche altre offerte, ma il presidente ha fatto uno sforzo e mi ha convinto”.

“Ho trovato un De Rossi che alla sua prima esperienza sta già facendo bene, io sono qui per aiutarlo a raggiungere un traguardo importante”, ha aggiunto il centrocampista belga. La Spal è quindicesima in classifica di Serie B, a parimerito con il Cittadella e in zona playout: ma Nainggolan punta a un’importante risalita. “Io sono nato pronto, decide il mister se devo giocare o no. Io guardo sempre avanti e penso ai playoff che sono a nove punti“, ha dichiarato il Ninja. “Nell’arco della mia carriera ho avuto tanti amici nel calcio, vuol dire che piaccio alla gente e per i miei compagni sono sempre andato in guerra con rispetto reciproco”, ha detto Nainggolan. “Si è detto che sono uno spacca spogliatoio ma non è affatto vero“, ha detto.

