La squadra di Sarri si assicura il terzino finora in prestito all'Eintracht Francoforte. Diritto di riscatto a 15 milioni

A pochi minuti dalla chiusura del calciomercato, colpo last minute per la Lazio di Maurizio Sarri, che si assicura dalla Juventus il terzino sinistro Luca Pellegrini. Negli uffici della Lega depositati i contratti con cui la Juve risolve il prestito del giocatore dall’Eintracht Francoforte e con cui lo cede in prestito alla Lazio. Si tratta, comunica la Juventus, di un prestito con diritto di riscatto in favore dei biancocelesti, un’opzione fissata a 15 milioni di euro.

