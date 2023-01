Alla Dacia Arena secondo risultato utile consecutivo per il Verona, che resta terzultimo a 13 punti

Finisce 1-1 il posticipo della 20a giornata di Serie A tra Udinese e Hellas Verona. Alla Dacia Arena la partita si sblocca subito: al 4′ autogol di Becao su conclusione dalla distanza di Lazovic. Il pareggio friulano arriva al 21′ e porta la firma di Samardzic, che batte Montipò con un morbido sinistro. I bianconeri allungano a 6 la serie di partite senza successi in casa (l’ultima vittoria il 18 settembre, 3-1 all’Inter), gli scaligeri ottengono il secondo risultato utile consecutivo. L’Udinese rimane settima con 29 punti, il Verona è sempre terzultimo con 13 punti, ma continua a dare segnali di vita.

Partita intensa, veloce e maschia alla Dacia Arena. Merito dell’immediato vantaggio del Verona, che accende il match. Beto perde malamente palla sulla trequarti difensiva bianconera, Lazovic calcia dalla lunga distanza e trova la deviazione di testa di Becao che spedisce la palla in rete. La reazione dell’Udinese è veemente: la squadra di Sottil schiaccia gli ospiti nella propria metà campo e trova il pari al 21′. Success apre sulla destra per Heizibue, che crossa rasoterra a centro area, Beto difende palla e appoggia per l’accorrente Samardzic che con un morbido sinistro fa 1-1. I bianconeri non si fermano, creano altri palle gol, ma non sfondano. Nella ripresa il copione non muta: l’Udinese continua a spingere, impensierisce la difesa del Verona, ma non trova la via della rete. Nell’ultimo quarto d’ora, complice la stanchezza dei friulani, la squadra di Zaffaroni riemerge e si rende pericolosa con Lasagna, che spreca un paio di buone chance.

