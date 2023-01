La società rossonera è passata la scorsa estate dal fondo Elliot nelle mani Redbird di Gerry Cardinale

Uomini del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza di Milano, diretti dal colonnello Giuseppe Fugacci, stanno eseguendo accertamenti sulla cessione del Milan dal fondo Elliott a Redbird di Gerry Cardinale avvenuta la scorsa estate. La ricerca e acquisizione di documenti starebbe avvenendo nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano, coordinata dall’Aggiunto Maurizio Romanelli e dal sostituto procuratore Giovanni Polizzi, nata da un dettagliato esposto dell’ex azionista dei rossoneri tramite la lussemburghese Blue Skye, Salvatore Cerchione, nella quale si ipotizzerebbe l’appropriazione indebita a carico di ignoti.”Qui non si è visto nessuno – fa sapere il Milan – e comunque non abbiamo alcun commento anche perché sembrerebbe una vicenda che riguarda la proprietà, attuale e passata, e un ex azionista, Blue Sky”.

Contattato da LaPresse nessun commento da parte di Elliott sulle acquisizioni di questa mattina da parte della Guardia di Finanza. Un portavoce del fondo, però, ricorda che già la scorsa estate in un comunicato è stato sottolineato che “dopo l’annuncio della vendita di AC Milan a RedBird, BlueSkye ha avviato una serie di contenziosi frivoli e vessatori in Lussemburgo e a New York, che Elliott e il co-investitore Arena Investors considerano nient’altro che un tentativo di estrarre un valore a cui BlueSkye non ha diritto”. “BlueSkye non possiede altro che una piccola partecipazione indiretta in AC Milan, la cui stragrande maggioranza è costituita da capitale controllato e versato da Arena Investors, che a sua volta condanna fermamente e pubblicamente le azioni di BlueSkye”, ha ribadito Elliott. “L’operazione con RedBird rispetta pienamente tale interesse, tutte le necessarie approvazioni societarie sono state ottenute in ogni fase della transazione e BlueSkye riceverà tutte le somme a cui ha diritto. Elliott e Arena Investors difenderanno ovviamente con vigore ogni loro interesse contro le azioni frivole e vessatorie di BlueSkye, e si aspettano pienamente di avere la meglio”, ha concluso Elliott nella sua nota.

