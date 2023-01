Affaticamento muscolare per il terzino francese

Ancora problemi di infortuni per il Milan. I rossoneri saranno privi di Theo Hernandez nel posticipo di domani sera contro la Lazio, allo stadio Olimpico alle 20.45. Il terzino sinistro francese – secondo quanto si apprende – non è stato convocato dall’allenatore Stefano Pioli in via precauzionale per affaticamento di natura muscolare. L’obiettivo è di recuperarlo per la partita con il Sassuolo di domenica prossima alle 12.30.

