I gol di Depaoli a fine primo tempo e Lazovic a inizio ripresa

Il Verona rialza la testa dopo la sconfitta con l’Inter a San Siro e supera in casa per 2-0 il Lecce che in campionato non perdeva dal ko casalingo contro la Juventus a fine ottobre. Al Bentegodi scaligeri in vantaggio con Depaoli al 40′ e raddoppio nella ripresa di Lazovic al 54′. Con questo successo l’Hellas si porta a 12 punti, momentaneamente al terz’ultimo posto a quattro lunghezze dal Sassuolo. Partita equilibrata con il Lecce che nel primo tempo si rende pericoloso con Blin e Colombo. Ma sono i padroni di casa a trovare la via del gol sul finire della prima frazione con Depaoli che colpisce di testa saltando da fermo su assit di Doig. Nella ripresa traversa di Ilic al 53′ e un minuto dopo raddoppio gialloblù con Lazovic che tutto solo davanti a Falcone calcia sul primo palo depositando la palla in rete. Per l’Hellas è la terza vittoria in campionato dopo i successi sulla Sampdoria e la Cremonese.

