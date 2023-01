Così l'allenatore nerazzuro alla vigilia della finale contro il Milan di Pioli

Vigilia di Supercoppa a Riyad. “Sappiamo l’importanza della partita di domani, inoltre è un derby ed ha una importanza ancora maggiore. Cercheremo di fare una grande gara, è il primo trofeo stagionale”. Lo ha detto Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, parlando in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan a Riyad. “Derby del riscatto? E’ un trofeo, non tutte riescono ad arrivarci ed è il seguito della scorsa stagione. Sappiamo cosa rappresenta, l’anno scorso l’abbiamo vinto e vogliamo difenderlo con tutte le nostre forze”, ha aggiunto. “I Derby sono sempre partite particolari, decise da episodi. Quest’anno abbiamo perso non meritandolo”, ha proseguito Inzaghi. “Sino più che soddisfatto per come abbiamo impattato il 2023, abbiamo vinto 3 partite e pareggiate una. Tolto Monza sarebbe stato percorso netto”, ha ricordato Inzaghi.

“Purtroppo il calcio non è una scienza esatta, abbiamo analizzato le ultime tre partite e aldilà di qualche errore la squadra ha fatto bene. Abbiamo delle defezioni importanti, ma non dobbiamo guardare a questo ma solo alla coppa che c’è in palio”, ha dichiarato ancora Inzaghi. “La partita di domani certo che condizionerà, se ne parlerà anche nei giorni successivi. L’anno scorso abbiamo vinto ai supplementari con fatica contro la Juve, poi però dopo tre giorni eravamo già in campo con l’Atalanta. Sarà così lo stesso quest’anno”, ha aggiunto. Sulle difficoltà in difesa, Inzaghi ha spiegato: “Sappiamo ch dobbiamo lavorare da squadra, perchè quando si subisce gol non è colpa solo dei difensori”. Infine ancora sulla sfida contro i rossoneri, ha concluso: “Le finali sono partite a se, la squadra dovrà essere brava a gestire i momenti. Il mio augurio è che la squadra stia sempre in partita. Il Milan lo conosciamo, hanno grande qualità e hanno giocatori che sanno ripartire. Stanno facendo bene in campionato come noi, abbiamo solo trovato entrambe un Napoli che sta facendo numeri mai visti, inoltre sempre come noi stanno facendo anche un’ottima Champions”.

“Lukaku ieri si è allenato parzialmente in gruppo, la speranza è che possa allenarsi senza sentire dolore cosa che non è successo dopo Parma. Vedremo oggi come andrà, se non ce la fa per domani abbiamo delle speranze per la gara contro l’Empoli. Per noi deve essere quel qualcosa in più che per ora non abbiamo potuto avere”, ha detto ancora il tecnico nerazzurro. Sempre per quanto riguarda la formazione, Inzaghi ha un altro dubbio sulla fascia destra: “Darmian sta facendo bene, ma c’è Dumfreis che sta crescendo. È tornato dal Mondiale con un problemino, ma manca ancora un allenamento oggi per cui c’è qualche dubbio ancora da risolvere”, ha aggiunto.

