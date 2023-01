Lo scrive il Daily Telegraph, secondo cui mercoledì a Wembley è in programma una importante riunione dell'International Board

Per aumentare il tempo effettivo di gioco l’Ifab sarebbe pronta ad introdurre nel calcio il tempo effettivo, come nel basket. Lo scrive il Daily Telegraph, secondo cui domani a Wembley è in programma una importante riunione dell’International Board (l’unico organo che può modificare il regolamento) per valutare una serie di misure per ridurre le perdite di tempo durante le partita. I rappresentanti della Fifa e delle quattro Home Nations (le 4 federazioni britanniche) discuteranno tre possibili soluzioni. La prima è dare una severa indicazione agli arbitri di far rispettare le regole esistenti, in particolare che i portieri vanno penalizzati se trattengono la palla per più di sei secondi prima di riprendere il gioco. Il secondo è seguire l’esempio della Coppa del Mondo, dove il quarto uomo ha aumentato il tempo di recupero sulla base delle perdite di tempo con partite che hanno avuto una durata media di 101 minuti. Ma verrà discusso anche un cambiamento ancora più drastico, in base al quale il tempo di gioco sarà misurato con un cronometro start-stop allo stesso modo di sport come il football americano e il basket. Un cambiamento radicale sostenuto anche da personaggi influenti del mondo del calcio tra cui il direttore del Manchester United Sir Alex Ferguson e l’ex vicepresidente dell’Arsenal David Dein.

