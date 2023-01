I rossoblu salgono all'undicesimo posto con 22 punti

Il Bologna ha battuto in trasferta l’Udinese per 2-1 nel match tra le due squadre valido per la 18esima giornata di serie A. Al vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo con Beto (10′), i felsinei hanno risposto nella ripresa con i gol di Sansone (59′) e Posch (80′). I rossoblu scavalcano Monza e Lecce portandosi all’undicesimo posto in classifica con 22 punti. Resta a quota 25, all’ottavo posto, l’Udinese, che ha raccolto solo due punti nelle ultime cinque partite.

