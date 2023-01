La squadra di Mourinho resta agganciata a Lazio e Atalanta, a -3 dalla Champions

La Roma risolve la pratica Fiorentina in casa grazie a una doppietta di Dybala, al 40′ e al 82′, che permette ai giallorossi di restare agganciati al treno di testa, a quota 34 con Atalanta e Lazio. Con Juventus e Inter a 37 e il Milan, secondo, a 38, per le posizioni che contano per l’Europa è quanto mai tutto aperto. La Roma ha sfruttato al meglio anche l’occasione di giocare contro una squadra ridotta in dieci uomini già dal 24′ a causa dell’ingenuo doppio giallo rimediato da Dodò.

Mourinho costretto a rinunciare a Zaniolo che non sta bene, prova da subito a fare la partita con un pressing alto. Al 14′, dopo un predominio sterile nel possesso palla, arriva per primo al tiro Zalewski, ma Terracciano respinge senza troppe difficoltà. I viola tentano qualche sortita in contropiede ma la retroguardia della Roma controlla senza affanni. Al 22′ prova da fuori Amrabat ma Rui Patricio blocca in tuffo. Al 24′ prima svolta del match: secondo giallo per Dodò e la Fiorentina rimane in dieci. Ora la Roma ha più spazio e al 34′ Pellegrini tenta un gran tiro al volo su un lancio da dietro, ma la palla è fuori e comunque si alza la bandierina: il capitano era in fuorigioco. I giallorossi non riescono a concretizzare la superiorità mentre nelle ripartenze Ikone e Kouame sono spesso pericolosi. Al 40′ la sblocca la Roma, con uno dei migliori in campo: Paulo Dybala raccoglie al limite una sponda di Abraham e segna con un gran tiro al volo, leggermente deviato da un difensore che mette definitivamente fuori causa il portiere viola. I giallorossi vanno così al riposo in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa Italiano fa entrare Barak e Gonzalez al posto di Jovic e Ikone, per provare a riprendere la partita nonostante l’inferiorità numerica. Con questo nuovo assetto a centrocampo i viola riescono a tenere meglio il campo e nonostante l’uomo in meno mettono in difficoltà la Roma che non riesce a rendersi pericolosa in avanti. Al 59′ prova Kouame di testa su azione di calcio d’angolo ma la palla finisce alta sopra la traversa. Al 61′ è Abraham a sfiorare la rete dopo un pasticcio della difesa viola ma Terracciano sventa il pericolo. La partita si ‘addormenta’ fino al 82′, quando su una bella ripartenza Abraham arriva in area e libera al tiro Dybala, che sigla la sua doppietta personale. Al 89′ Mourinho li sostituisce entrambi per fargli tributare l’omaggio dei tifosi dell’Olimpico. Al 91′ è il momento di Rui Patricio, che salva su un tiro da pochi passi di Kouame. La Roma conquista tre punti fondamentali per restare agganciata al treno delle prime in una giornata in cui anche le sue dirette avversarie di classifica in questo momento, Atalanta e Lazio, hanno vinto. La Fiorentina non ha molto da rimproverarsi avendo dovuto giocare con l’uomo in meno per 70 minuti.

