Decisiva la rete di Barak al 26' del primo tempo

La Fiorentina batte 1-0 al ‘Franchi’ la Sampdoria e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà il Torino che ieri sera ha eliminato il Milan. Decisiva la rete di Barak al 26′ del primo tempo. In pieno recupero espulso tra i blucerchiati Murillo per doppia ammonizione.

