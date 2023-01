L'attaccante belga salterà la partita di Coppa Italia contro il Parma, la speranza è di riaverlo in campionato contro il Verona

L’Inter sarà priva di Romelu Lukaku per la partita contro il Parma in programma domani, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Secondo quanto si apprende, il centravanti belga ha accusato una lieve infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro e per precauzione lo staff nerazzurro preferisce tenerlo a riposo. La speranza di Simone Inzaghi è di avere a disposizione Lukaku già sabato per la partita di campionato contro il Verona.

