Il club ligure ricorda il suo uomo simbolo e le sue imprese in blucerchiato

La Sampdoria ricorda Gianluca Vialli, morto a 58 anni per un tumore. Il club ligure sul suo profilo Twitter ha diffuso un video celebrativo con alcuni momenti della carriera in blucerchiato dell’attaccante, che con la società genovese ha vinto uno scudetto e una Coppa delle Coppe, formando con Roberto Mancini una straordinaria coppia ribattezzata “I gemelli del gol“. “E perché, nonostante tutto, la nostra bella stagione è destinata a non finire mai. Continuerà a brillare in quel cielo cerchiato di blu su cui tu, Luca, hai firmato per sempre. «Per chi?». «Per noi!”, recita il messaggio della Sampdoria.

