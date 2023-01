Dalla premier Meloni alla Fifa, dal presidente del Coni Malagò all'ex arbitro Collina, fino a Zoff, Capello, Tardelli e Del Piero

Reazioni da tutto il mondo (del calcio e non solo) alla notizia della morte di Gianluca Vialli, scomparso a 58 anni in una clinica di Londra a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute per colpa di un tumore al pancreas.

Malagò: “Perso un campione e un uomo tutto di un pezzo”

“Lo sport italiano e il calcio in particolare oggi hanno perso un campione ma soprattutto un uomo tutto di un pezzo. Non ci sono parole per descrivere la tristezza che in questo momento ha assalito tutti noi”. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ricorda così in una nota Gianluca Vialli, scomparso oggi all’età di 58 anni. “Quel suo abbraccio a Wembley con Mancini agli Europei dello scorso anno resta un’immagine indelebile dei valori dello sport ispirati dall’olimpismo. Ma proprio per questo c’è un’altra immagine che vorrei ricordare. Quella del 26 febbraio 2006, quando Vialli, assieme ad altri illustri campioni, portò la bandiera olimpica nel corso della cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Torino 2006, unico calciatore ad aver avuto questo onore – ha ricordato – A nome dello sport italiano e mio personale sono vicino alla famiglia ricordando le infinite emozioni che ci ha regalato Vialli. Ciao Gianluca!”.

Il ricordo della Fifa: “Leggenda italiana”

“Una leggenda italiana, ci mancherai Gianluca”. Con queste parole su Twitter e due foto, una da calciatore e l’altra da dirigente della Nazionale, anche la Fifa ricorda Gianluca Vialli scomparso oggi a 58 anni.

We are deeply saddened to hear of the passing of Gianluca Vialli at the age of 58. Our thoughts and sympathies are with his family and friends at this difficult time. Rest in peace. https://t.co/CANeiJ8vCU — FIFA (@FIFAcom) January 6, 2023

Infantino: “Calcio perde uno dei suoi sorrisi più belli”

“Il calcio perde uno dei suoi sorrisi più belli e positivamente contagiosi, quello di Gianluca Vialli. Il sorriso di chi ha giocato e allenato. Il sorriso di chi ha vinto, trascinando nella propria felicità i piccoli che stavano diventando grandi, come ai tempi della Sampdoria. Il sorriso mantenuto nonostante la malattia, durante la sua ultima esperienza con la Nazionale italiana. Vialli è stato un grande calciatore e un uomo intelligente”. Il presidente della Fifa Gianni Infantino ricorda così, in un post su Instagram, Gianluca Vialli, morto oggi all’età di 58 anni. “Un giorno mi ha visto palleggiare e mi ha detto: ‘Gianni, diciamolo, non sai palleggiare. Ti insegno io’. E, di nuovo, ha sorriso. È giusto ricordarlo così, attraverso la sua espressione felice – ha proseguito – È stato un grande, perché si divertiva e faceva divertire tutti noi. La sua passione è stata la definizione più bella del calcio. Un abbraccio enorme alla famiglia e agli amici”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

Uefa: “Calcio europeo perde grande campione e figura carismatica”

“Il calcio europeo piange Gianluca Vialli, scomparso all’età di 58 anni. Vialli ha vinto la Champions League con la Juventus nel 1996, ha collezionato 59 presenze con l’Italia ed è stato uno dei membri più carismatici dello staff azzurro in occasione di EURO 2020. Riposa in pace, Gianluca”. Anche la Uefa ricorda Gianluca Vialli scomparso oggi a 58 anni.

Today, European football mourns Gianluca Vialli, who has passed away aged 58. Vialli lifted the Champions League with Juventus in 1996, won 59 caps for Italy and was a hugely popular member of the backroom staff as the Azzurri triumphed at EURO 2020. Rest in peace, Gianluca. — UEFA (@UEFA) January 6, 2023

Del Piero: “Nostro capitano, mio capitano. Sempre.”

“Nostro capitano, mio capitano. Sempre. Ciao Luca”. Così Alex Del Piero, ex capitano della Juventus, ricorda Gianluca Vialli scomparso oggi a 58 anni. I due sono stati compagni di squadra nella Juventus di Marcello Lippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero)

Ancelotti: “Ciao amico mio”

“Ciao amico mio. RIP Gianluca Vialli”. Lo scrive in un tweet Carlo Ancelotti pubblicando una vecchia foto che lo ritrae insieme all’ex calciatore scomparso oggi all’età di 58 anni.

Ciao amico mio. RIP Gianluca Vialli pic.twitter.com/TmUherAf31 — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) January 6, 2023

Zola: “Compagno di viaggio, condiviso alcuni dei momenti più belli”

“Abbiamo vinto, insieme, tante partite e condiviso alcuni dei momenti più belli delle nostre vite. Per amore del nostro Pallone ci siamo qualche volta scontrati. Senza sconti ma sempre con il massimo rispetto. Perché, in fondo, siamo sempre stati noi stessi: due ragazzi italiani e un pallone. Ciao Luca, compagno di viaggio”. Gianfranco Zola ricorda così in un post su Instagram Gianluca Vialli, scomparso oggi all’età di 58 anni. I due sono stati compagni di squadra ai tempi del Chelsea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianfranco Zola (@gianfranco_zola25)

Beckham: “Un vero gentleman, ciao amico mio”

“Un vero gentleman, con un grande cuore. Ti amiamo Gianluca, ciao amico mio”. Davide Beckham, ex stella del calcio inglese, ricorda così con un post su Instagram Gianluca Vialli, scomparso oggi all’età di 58 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham)

Collina: “Suo discorso prima della finale Europeo commuoverà sempre”

“È una notizia che mi ha scioccato, la prima cosa che ho fatto è ricordare le partite che abbiamo vissuto insieme in campo tanti anni fa, quando eravamo entrambi giovani. Il ricordo è andato a quei momenti. Ho visto alcune sue foto di quegli anni ed è per me il più bel modo per ricordarlo”. Così a LaPresse l’ex arbitro Pierluigi Collina, attuale presidente della Commissione Arbitrale della Fifa, nel ricordare Gianluca Vialli, scomparso oggi all’età di 58 anni. “Credo che il suo discorso a Coverciano fatto alla Nazionale nel corso dell’Europeo poco prima della finale è qualche cosa che commuove, che ha commosso e che continuerà a commuovere tutti quanti”, ha aggiunto.

Domenicali: “Amico che mi mancherà moltissimo”

“Abbiamo perso un uomo incredibile con la scomparsa di Gianluca Vialli. Era un talento straordinario: gentile, premuroso e generoso con un amore per la vita. Era un amico e mi mancherà moltissimo. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la sua famiglia in questo momento molto triste”. Così Stefano Domenicali, ceo della F1, ricorda su Twitter Gianluca Vialli scomparso oggi a 58 anni.

Stefano Domenicali: We have lost an incredible man with the passing of Gianluca Vialli. He was an amazing talent – kind, caring and generous with a love for life. He was a friend and I will miss him hugely. Our thoughts and prayers are with his family at this very sad time. pic.twitter.com/zPDLy1TRWU — F1 Media (@F1Media) January 6, 2023

Zoff: “Persona a modo e combattente, è una perdita notevole”

“Una persona a modo, un uomo per bene. Non ho avuto un rapporto diretto da compagno di squadra ma era una persona piacevole sotto tutti gli aspetti, come calciatore è stato sempre alla grande. E’ una perdita e un dispiacere notevole”. Così a LaPresse Dino Zoff, storico portiere della Juventus, nel ricordare Gianluca Vialli, scomparso oggi all’età di 58 anni. “Ha fatto tanto, un uomo a modo che quando fa lo fa per tutti. Un combattente, ma delle volte hai contro una ‘squadra’ molto più forte”, ha concluso.

Tardelli: “Ciao Luca magnifico combattente”

“Ciao Luca resterai sempre nei miei pensieri e nel mio cuore come un grande e magnifico combattente… Prima sui campi di calcio e poi nella battaglia della vita! La tua coppa Europea è la vittoria del coraggio e della resilienza.Riposa in pace amico ed esempio luminoso”. Così Marco Tardelli su Twitter ricorda Gianluca Vialli, scomparso oggi a 58 anni.

Ciao Luca resterai sempre nei miei pensieri e nel mio cuore come un grande e magnifico combattente…Prima sui campi di calcio e poi nella battaglia della vita!

La tua coppa Europea è la vittoria del coraggio e della resilienza.

Riposa in pace amico ed esempio luminoso 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/JwPKDLT5S0 — Marco Tardelli (@MarcoTardelli82) January 6, 2023

Capello: “Leader che ha affrontato malattia con forza”

“Di Vialli ricordo tante partite giocate contro da allenatore, non lo conoscevo di persona ma in campo era un giocatore molto importante per la squadra, di grande personalità. Aveva qualità da leader che ha dimostrato anche quando ha affrontato la malattia con forza”. Così Fabio Capello, sentito da LaPresse, ricordando Gianluca Vialli, scomparso oggi all’età di 58 anni. L’ex allenatore di Milan, Juventus e Roma ha vissuto dopo Vialli un’esperienza simile in Inghilterra, allenando la nazionale da ct: “Anche lì lui ha fatto da apripista, in Inghilterra lo amavano. Quando lasci questi ricordi significa che hai fatto molto bene”, ha concluso.

Assocalciatori: “Grazie per esempio dato a tutti noi”

“Grazie per la qualità del tuo impegno e l’esempio che hai dato a tutti noi. RIP, Gianluca”. Così l’Associazione italiana calciatori ricorda Gianluca Vialli scomparso oggi a 58 anni. Il presidente Umberto Calcagno, i vicepresidenti Davide Biondini, Sara Gama e Giorgio Gaggioli, il direttore Generale Gianni Grazioli e tutto il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Calciatori “si uniscono al dolore della famiglia Vialli per la prematura scomparsa di Gianluca, grande campione, ex consigliere ed esempio per tutti noi”.

Arianna Mihajlovi: “Sai quante partite lassù…”

“Sai quante partite lassù…”. Lo scrive Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa, in un post su Instagram pubblicando anche una foto di Gianluca Vialli, con la maglia della Juventus, e Sinisa Mihajlovic, con quella della Sampdoria, che si affrontano in un contrasto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic)

Meloni: “Re Leone in campo e nella vita”

“Non dimenticheremo i tuoi i gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all’intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita”. Così su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Abodi: “Se n’è andato un amico, mi ha dato forza”

“Se n’è andato un amico, non di una vita ma della vita. Con Luca c’era un rapporto di stima che è diventato umano, ancora più profondamente umano quando all’inizio del 2021 gli ho detto che eravamo diventati ‘colleghi’. Da quel momento, regolarmente, era lui che mi mandava messaggi, anche vocali, per informarsi della mia salute e per darmi forza. Lui stava male, ma aveva pensieri buoni per me … e io non avrei potuto non averli per lui. Quando, mesi dopo, gli raccontai che i medici mi avevano detto ‘per ora guarito’ era felice per me e io per il suo star meglio, ovvero anche stabile”. Così in una nota il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi ricordando Gianluca Vialli, scomparso oggi all’età di 58 anni. “Al di là dell’eccellenza mostrata nei suoi diversi ruoli calcistici, penso a Luca, persona sensibile, elegante, generosa, sorridente, tenace e coraggiosa, che ha cercato di confondere e allontanare il ‘male’ perché aveva voglia di vivere e fare ancora tante cose. Una di queste era un suo pensiero ricorrente, un sogno, una passione: migliorare il calcio – ha aggiunto – Il suo ultimo whatsapp ‘Buona fortuna Andrea!!’ aveva tanti significati … In queste tre settimane ho sperato che rispondesse ai miei, cercato di scacciare cattivi pensieri, temuto che succedesse quel che ho letto questa mattina … In una giornata triste come questa, travolti dalle emozioni dei ricordi e dalle parole mi auguro non di circostanza, il mio pensiero va alla famiglia, a chi gli ha voluto sinceramente bene e … al suo sogno, alla sua passione”.

La Russa: “Numero 9 indimenticabile”

“Sorrisi, gioie e tanti gol, questo era e resta per tutti noi Gianluca Vialli. Un numero 9 indimenticabile. Ciao campione”. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Fontana: “Grande campione dentro e fuori dal campo”

“Una preghiera per Gianluca Vialli. Un grande campione, dentro e fuori dal campo, un grande uomo e un esempio. Ci mancherai”. Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Berlusconi: “Ha affrontato sfide con coraggio e forza d’animo”

“La scomparsa di Gianluca Vialli provoca un grande dolore. Se ne va un grande uomo prima che un grande campione, un uomo che ha affrontato tutte le sfide della vita e, in particolare, la più difficile, quella contro la malattia che l’ha stroncato, con coraggio e forza d’animo, senza mai arrendersi.Un abbraccio ai suoi familiari”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricorda su Twitter Gianluca Vialli morto oggi a Londra.

La scomparsa di Gianluca Vialli provoca grande dolore.

Se ne va un grande uomo prima che un campione, che ha affrontato tutte le sfide della vita e, in particolare, la più difficile, quella contro la malattia, con coraggio, senza mai arrendersi.

Un abbraccio ai suoi familiari. pic.twitter.com/9CLeQvBbz2 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) January 6, 2023

Conte: “Ci lascia grande esempio fuori dal campo

“Non ti devi dare delle arie, devi ascoltare di più e parlare di meno, migliorare ogni giorno, devi aiutare gli altri. Secondo me questo è un po’ il segreto della felicità’. Con queste parole Gianluca Vialli ha affrontato i mesi più duri della sua vita, sfidando la malattia come gli avversari sul campo, con forza, tenacia, passione. Ci lascia prodezze e gioie sportive indimenticabili, ci lascia un grande esempio fuori dal campo. Ciao Gianluca”. Così su Facebook Giuseppe Conte.

Letta: “È parte di noi che se ne va”

“Che grande tristezza. È una parte di tutti noi che se ne va oggi. Classe, passione ed eleganza. Come sempre lo abbiamo ammirato. #Vialli”. Così su twitter il segretario Pd Enrico Letta.

Che grande tristezza. È una parte di tutti noi che se ne va oggi. Classe, passione ed eleganza. Come sempre lo abbiamo ammirato. #Vialli — Enrico Letta (@EnricoLetta) January 6, 2023

Fedez: “Mi hai dato tanto, costernato per non averti incontrato”

“Faccio questo video per ricordarlo, pur non avendolo mai conosciuto di persona è stato straordinario. Mi ha dato una mano incredibile, abbiamo subito entrambi lo stesso intervento seppur con due patologie diverse”. Fedez, attraverso una story su Instagram, ricorda così Gianluca Vialli, scomparso oggi all’età di 58 anni. “Non mi era mai capitato nella vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo ma che conosceva il mio stesso dolore – ha aggiunto – In quel momento mi ha dato una mano non dovuta ma incredibile. Mi dispiace perchè avremmo dovuto vederci e ci eravamo promessi di fare la foto con la nostra cicatrice. Condoglianze alla famiglia e un saluto grande a Gianluca, sono veramente costernato dal non essere riuscito a conoscerti più a fondo. Pur avendo avuto una conoscenza epistolare mi hai dato tanto, ed è giusto che le persone lo sappiano”.

