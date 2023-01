Da capitano dei bianconeri ha alzato al cielo il trofeo più prestigioso nel 1996

“Ciao Gianluca” e la foto mentre alza al cielo di Roma la Champions League vinta da capitano contro l’Ajax nel 1996. Così la Juventus ricorda su Twitter Gianluca Vialli scomparso oggi a 58 anni.

Trasferitosi dalla Sampdoria ai bianconeri nel 1992 per circa 40 miliardi di lire, all’epoca la cifra più alta mai spesa al mondo per un calciatore. Centodue presenze e 38 gol sotto la Mole. Ha vinto una Coppa Uefa, uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e, appunto, una Champions League.

“Gianluca Vialli è stato un grande uomo di sport, in campo e fuori. Nel giorno della sua scomparsa, ci stringiamo a tutti i suoi cari”. Così in un tweet il Milan ricordando l’ex calciatore scomparso oggi a 58 anni.

We are saddened by the passing of Gianluca Vialli, a great sportsman on and off the pitch. Our heartfelt condolences to his family and loved ones

