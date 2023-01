Gol di Pereyra per i bianconeri, Baldanzi per i toscani

Udinese e Empoli hanno pareggiato 1-1 nell’incontro valido per la 16a giornata di Serie A. Toscani in vantaggio con il giovane Baldanzi dopo tre minuti. Nella ripresa il pareggio dei friulani, siglato da Pereyra. Gli ospiti hanno chiuso in dieci uomini per l’espulsione, per doppia ammonizione, di Akpa Akpro al 79′. In classifica Udinese a quota 25, toscani che salgono a 18.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata