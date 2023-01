La Fiorentina è passata in vantaggio al 19' con Cabral, pari per il Monza al 61' di Carlos Augusto.

Fiorentina e Monza hanno pareggiato 1-1 in un match valido per la 16esima giornata di serie A. La Fiorentina è passata in vantaggio al 19′ con Cabral, pari per il Monza al 61′ di Carlos Augusto.

