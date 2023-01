Il fuoriclasse portoghese in conferenza stampa: "Opportunità di sviluppare il calcio in questo Paese e non solo"

Cristiano Ronaldo sembra entusiasta e pronto per la sua nuova avventura al Al-Nassr, il club di calcio saudita con cui ha firmato un contratto da un miliardo di euro fino al 2030. “Nessuno lo sa, ma ora posso dire che ho avuto molte opportunità in Europa. Molti club in Brasile, in Australia, negli Stati Uniti, anche in Portogallo, hanno cercato di ingaggiarmi”, ha detto il fuoriclasse portoghese in conferenza stampa nella città di Riad. “Ma ho dato la mia parola a questo club per l’opportunità di sviluppare non solo il calcio, ma anche l’altra parte di questo fantastico Paese. E per me è una bella sfida”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata