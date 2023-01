Il gol decisivo è arrivato al 91', a segnare Milik su punizione. Finisce invece con un pareggio 1-1 Fiorentina-Monza

Milik fa il miracolo al 91′ e la Juventus esce con tre punti dallo Zini, dove un’ottima Cremonese aveva fino a quel momento meritato il pari non permettendo ai bianconeri di segnare e giocando a viso aperto, con anche diverse occasioni e colpendo due pali. Ma proprio a tempo scaduto è arrivata la punizione perfetta di Milik, che vale l’1-0 finale che permette alla squadra di Allegri di mantenere ancora il terzo posto solitario grazie alla settima vittoria consecutiva, e tutte senza subire gol.

Eppure la Cremonese ha davvero reso la vita difficile agli ospiti per tutto il match. Al 2′ il primo avviso per i bianconeri: su una ripartenza veloce riesce ad arrivare al tiro Okereke, ma la palla viene deviata in corner. Al 13′ è di nuovo Okereke a provare, questa volta di testa, ma Szczesny blocca. Le squadre si affrontano a viso aperto, per la Cremonese nessun timore reverenziale, ma è la Juve a far più paura quando arriva in area. Come al 18′, quando Bremer sfiora la palla di testa da pochi passi: Carnesecchi non avrebbe potuto fare nulla. Lo stesso portiere grigiorosso devia in angolo al 20′ un bel tiro da fuori di Soulè. Al 23′ azione fotocopia sempre di Soulè, deviata di nuovo in corner dal portiere. Al 30′ Miretti prova il tiro a giro da fuori ma la palla sorvola l’incrocio dei pali. Al 38′ è Kostic a sfiorare il palo con un tiro improvviso. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con entrambe le squadre che hanno curato più la fase difensiva di quella offensiva.

Nei primi minuti della ripresa la partita resta bloccata, e Allegri al 55′ decide di tentare le carte Chiesa e Kean, per dare più peso all’attacco. Da uno dei primi affondi di Chiesa nasce l’azione che porta al tiro Gatti, che sfiora il palo da buona posizione al 58′. Ora la Juve preme di più e conquista anche diversi calci d’angolo, rendendosi pericolosa ancora al 63′ con un tiro fortissimo di Kostic che finisce alto. I bianconeri conquistano fiducia e campo. Ma al 69′ è la Cremonese ad avere l’occasione più nitida: gran tiro di Dessers che si stampa sul palo a portiere battuto. Al 78′ doppia grande occasione per i bianconeri: Rabiot tira dall’altezza del dischetto ma Carnesecchi è bravo a deviare in angolo, poi sul corner Kean tira da distanza ravvicinata ma ancora il portiere grigiorosso si oppone alla grande. Sulla ripartenza è Valeri ad arrivare al tiro ma anche il portiere bianconero non si fa sorprendere. Il match si accende, entrambe cercano il gol. Al 83′ è il neo entrato Afena-Gyan a colpire il palo esterno da posizione defilata, con un nuovo brivido per Allegri e i suoi. Al 87′ è invece Kean a liberarsi per il tiro: potente ma centrale, Carnesecchi respinge con i pugni. Al 91′ è Milik a sbloccare su punizione dal limite: un tiro preciso che prende il palo interno e passa dietro a Carnesecchi, insaccandosi. La Juve fa suoi i tre punti quando ormai stava perdendo le speranze, e resta terza a meno 2 dal Milan. Botta psicologica per la Cremonese che rimane inchiodata al penultimo posto a quota 7.

Finisce invece 1-1 Fiorentina-Monza.

