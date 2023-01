I blancos hanno celebrato con i tifosi le feste natalizie

Allenamento speciale aperto al pubblico per il Real Madrid nello stadio di Valdebebas, nel centro sportivo del club campione d’Europa, dovuto alle feste di Natale e di fine anno. I tifosi hanno acclamato a lungo il tecnico, Carlo Ancelotti, e i giocatori. La Liga ha già riaperto i battenti dopo la sosta per i Mondiali. I blancos il 30 dicembre hanno vinto 2-0 sul campo del Valladolid. Rel Madrid Open training session Real Madrid training session. Special open doors training due Christmas celebrations at Real Madrid City in Valdebebas, Madrid, Spain.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata