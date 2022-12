La veglia per il Re del calcio nello stadio del Santos lunedì 2 gennaio a partire dalle 10 ora locale

Il presidente uscente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha proclamato tre giorni di lutto in tutto il paese per onorare Pelé, scomparso giovedì a 82 anni. I funerali del campione invece si terranno martedì 3 gennaio nello stadio del Santos, la squadra in cui ha storicamente militato ‘O Rei’. Nello stesso impianto ‘Urbano Caldeira’ si terrà la veglia per il re del calcio, a partire dalla 10 ora locale di lunedì.

Il feretro sarà trasportato dall’ospedale Israelita ‘Albert Einstein’ direttamente allo stadio e posizionato al centro del prato. I funerali si svolgeranno il 3 gennaio, preceduti da un corteo funebre per le strade di Santos e La salma verrà tumulata al Memorial Necropole Ecumenica, dopo una cerimonia privata riservata alla famiglia.

Il governatore dello stato di San Paolo, Rodrigo Garcia, ha annunciato ben sette giorni di lutto. Anche altri stati hanno proclamato il lutto, come Rio de Janeiro, Bahia e Paraná, oltre alla città natale dell’ex giocatore, Tres Coraoces, a Minas Gerais.

