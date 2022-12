"Sarà per sempre con noi", ha dichiarato il numero uno del calcio mondiale, Gianni Infantino

Bandiere a mezz’asta nel quartier generale della Fifa a Zurigo in segno di lutto per la morte di Pelè, scomparso a 82 anni dopo aver combattuto per oltre un anno contro un tumore al colon. “Sarà per sempre con noi“, ha dichiarato il numero uno del calcio mondiale, Gianni Infantino, in un video in cui ha ricordato ‘O Rey’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata