Kely Nascimiento non si è separata dal padre durante tutta la sua degenza in ospedale

Continua l’apprensione per le condizioni di salute di Pelé, ricoverato dallo scorso 29 novembre all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, in Brasile, per curare un’infezione respiratoria e le conseguenze del cancro al colon di cui soffre da circa un anno. La figlia, Kely Nascimiento, ha pubblicato un’immagine di famiglia con O’Rei sorridente, con la didascalia: “Il tempo vola… i momenti felici sono eterni!“. Nella foto si vedono Pelé con Kely e le sue sorelle, Jennifer e Flavia, a un gala al Pelé Pequeno Príncipe Institute. La donna non si è separata dal padre durante tutta la sua degenza in ospedale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata