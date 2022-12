Fresco Campione del Mondo alla guida dell'Argentina potrebbe ricevere dall'Isituto di storia e statistica del calcio il premio di allenatore dell'anno di una nazionale

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina Campione del Mondo in Qatar, è il logico favorito per il premio di allenatore dell’anno di una nazionale per l’Isituto di storia e statistica del calcio (Iffhs). Sarà probabilmente l’ex centrocampista della Lazio a succedere a Roberto Mancini, ct dell’Italia, vincitore lo scorso anno ma che per il 2022 non figura nella lista dei candidati vista la clamorosa esclusione dalla Coppa del Mondo.

Nell’elenco figurano tra gli altri Didier Deschamps della Francia finalista in Qatar, Zlatko Dalic della Croazia terzo ai Mondiali, Fernando Santos del Portogallo, Louis van Gaal dell’Olanda, Gareth Southgate dell’Inghilterra, Tite del Brasile e Walid Regragui del Marocco (unico presente anche tra i candidati a miglior allenatore di club, ndr). Altro grande assente Luis Enrique, ct della Spagna e grande delusione ai Mondiali.

