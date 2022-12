Il calciatore del Milan sta trattando il rinnovo di contratto con il 'Diavolo': "Adesso sono concentrato al 100% sui rossoneri"

“Se vorrei giocare in un altro campionato? Sì, in futuro, ma ora sono concentrato al 100% sul Milan. Mi trovo in un club di alto livello e sono sotto contratto. Inoltre mi piace la città di Milano”. Parola dell’attaccante rossonero Rafael Leao, in un’intervista rilasciata ai microfoni di RDP Africa.

“Quale squadra di Premier mi ha impressionato? Ho visto molte partite quest’anno, mi piace l’Arsenal, credo che giochino molto bene”, ha aggiunto il giocatore portoghese, che sta trattando con il ‘Diavolo’ il rinnovo di contratto.

