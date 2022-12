Era ricoverato in terapia intensiva dalla vigilia di Natale in un ospedale di Montevideo

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto all’età di 49 anni, nel giorno di Natale, Fabian O’Neill, ex giocatore di Cagliari, Juventus e Perugia cresciuto calcisticamente nel Nacional di Montevideo. Lo riporta la stampa uruguaiana citando fonti della famiglia. L’uomo era ricoverato in terapia intensiva dalla vigilia di Natale in un ospedale di Montevideo. “Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi – il ricordo del club sardo, dove l’ex centrocampista ha giocato tra il 1996 e il 2000, sui social – Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la ’10’ sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi”.

