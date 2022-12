Quattro milioni di persone in festa per la Seleccion

Quattro milioni di persone in festa a Buenos Aires per la nazionale argentina campione del mondo. Una vera e propria marea umana ha riempito le arterie principali della capitale e circondato l’Obelisco nel centro della città: così tanti che la Seleccion è stata costretta per motivi di sicurezza a lasciare il pullman e salutare i tifosi dall’alto, a bordo di elicotteri.

