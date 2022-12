Un tifoso della Nazionale campione del mondo è salito sulla cima, a quasi 70 metri

La bandiera argentina sventola sull’obelisco di Buenos Aires. Un tifoso della Nazionale campione del Mondo è salito sulla cima del monumento, a quasi 70 metri, per festeggiare l’impresa di Messi e compagni che hanno vinto i mondiali in Qatar. Una marea di persone ha invaso plaza de la República per celebrare la Seleccion.

