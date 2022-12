Via ai festeggiamenti in patria per Messi e compagni

L’Argentina campione del Mondo è arrivata a Buenos Aires. Dopo che l’aereo della Selección ha toccato terra nella Capitale in tutto il Paese si sono scatenati i festeggiamenti indetti dal governo per celebrare il terzo titolo conquistato da Lionel Messi e compagni. Proprio La Pulce è stata la prima a scendere dall’aereo con la Coppa del Mondo. Tutta la squadra è poi passata sotto un arco di trionfo con la scritta `Grazie Campioni´.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata