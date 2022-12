Il bus della Seleccion accompagnato da cori e festeggiamenti

La Nazionale argentina, dopo aver festeggiato su un autobus scoperto fuori dallo stadio di Lusail, in Qatar, è tornata in albergo con il pullman della squadra. Si prevede che i giocatori dell’Albiceleste torneranno a Buenos Aires in giornata e avranno un’accoglienza da eroi dopo aver conquistato la Coppa del Mondo, la terza nella storia delle Seleccion. Editorial use only. No re-sale

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata