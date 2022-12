L'allenatore dell'Argentina alla vigilia della finale dei Mondiali contro la Francia: "La squadra ha dato tutto, non è solo una sfida tra Messi e Mbappe"

“Ringraziate i miei giocatori, sono emozionato perché hanno dato tutto. Speriamo di poter coronare il nostro cammino, è un momento in cui godersi la finale”. Lionel Scaloni non trattiene la commozione alla vigilia della finale del Mondiale con la Francia. “È impossibile non emozionarsi – ha aggiunto il ct dell’Argentina – L’emozione fa parte della nostra cultura, di tutto ciò che si vive in Argentina, abbiamo i migliori tifosi del mondo. Anche se è difficile da capire, il calcio in Argentina è più di uno sport”.

Per l’allenatore sudamericano “è una sfida tra Argentina e Francia, va oltre il duello Messi-Mbappé. Entrambe le squadre hanno molte armi e ci sono tanti altri giocatori che possono decidere la partita, non solo loro due. Leo sta bene, speriamo che le cose vadano dalla nostra parte”. Nella conferenza stampa pre partita, Scaloni ha raccontato di trovarsi “nel posto in cui ogni argentino vorrebbe stare, sono molto felice e mi sto godendo i momenti meravigliosi che stiamo vivendo – ha aggiunto – Siamo alle porte di una finale di Coppa del Mondo, la cosa più importante è il cammino percorso. Come si ferma Mbappé? È più uno sforzo di squadra che una questione individuale, e non vale solo per Mbappé. La Francia ha altri giocatori che lo servono e lo rendono ancora più forte. È ancora giovane e continuerà a migliorare, su questo non ci sono dubbi”. Per la finale l’Albiceleste avrà a disposizione Angel Di Maria. “Sta bene, è pronto, si è allenato normalmente tutta la settimana ed è disponibile per la partita”, ha concluso Scaloni.

