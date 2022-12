L'allenatore della Francia alla vigilia della finale della Coppa del Mondo contro l'Argentina: "Questa nazionale è la cosa più bella della mia vita professionale"

Allarme rientrato in casa Francia per Ibrahima Konaté e Rapahel Varane, alle prese nelle scorse ore con una sindrome influenzale che ha colpito la nazionale transalpina. I due difensori si sono allenati in gruppo regolarmente alla vigilia della finale del Mondiale con l’Argentina. Ancora assente invece Kingsley Coman, che rischia a questo punto di saltare la sfida con l’Albiceleste.

“Il virus influenzale che ci ha colpito? Abbiamo fatto in modo di prendere più precauzioni possibili, lo stiamo affrontando senza esagerare né in un senso né nell’altro. Ovviamente sarebbe stato meglio non avere questa situazioni, ma con il nostro staff medico ce la caviamo al meglio”. Lo ha detto il ct della Francia Didier Deschamps alla vigilia della finale del Mondiale con l’Argentina.

“Abbiamo fatto di tutto per arrivare a giocare questa partita. Non ho preoccupazioni, né stress, è importante mantenere la calma – ha aggiunto – In una finale di Coppa del Mondo c’è un contesto speciale. Abbiamo una squadra giovane, che potrebbe avere meno punti di riferimento. È importante gestire le emozioni“. A proposito di Mbappé, l’ex centrocampista della Juve ha assicurato che “quando deve parlare, lo fa. È concentrato sul campo, è in un ottimo stato d’animo e non ho alcuna voglia di disturbarlo”.

“È la cosa più bella della mia vita professionale”

“La nazionale è sempre stata la cosa più bella che mi sia capitata nella vita professionale. Prima da giocatore e adesso da allenatore. È passione ad altissimi livelli” ha detto il ct dei transalipini riguardo la sua volontà di restare sulle panchina dei bleus anche dopo la Coppa del Mondo. “Sono molto felice di essere in questa posizione – ha aggiunto – La cosa più importante è la Francia, sono al loro servizio. Ho in testa soltanto la partita di domani”.

Sul possibile arrivo di Benzema a Doha per la finale, il ct ha chiarito che “c’erano giocatori infortunati prima della competizione, Karim è uno di loro. Da quel momento ho avuto 24 calciatori da gestire, fare questa domanda è una mancanza di rispetto per loro – ha concluso – Non mi occupo di inviti per giocatori infortunati o ex giocatori. Alcuni ci saranno, altri no, io questo non lo so”, ha concluso.

Pogba e Kanté presenti alla finale su invito di Macron

Emmanuel Macron sarà sugli spalti di Lusail per la finale del Mondiale tra Francia e Argentina. Il presidente francese sarà accompagnato da tre campioni del mondo del 2018, Paul Pogba, N’Golo Kanté e Presnel Kimpembé, oltre che da Christopher Nkunku e Teddy Riner.. Lo rivela ‘Le Parisien’. Nella delegazione ci saranno altre figure di spicco dello sport francese, come Stephanie Frappart, Alain Giresse, Brahim Asloum, Laure Bouleau e Benoit Cheyrou. Laurent Blanc, Michel Platini e Karim Benzema, per motivi diversi, hanno invece rifiutato l’invito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata