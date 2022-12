Per le strade di Doha i supporters sudamericani intonano 'Muchachos', diventato ormai un canto molto popolare

I tifosi dell’Argentina si preparano per la finale della Coppa del Mondo di calcio contro la Francia. Per le strade di Doha, in Qatar i supporters sudamericani intonano ‘Muchachos’, diventato ormai un canto molto popolare tra gli argentini durante i Mondiali. La canzone, scritta da un tifoso, contiene riferimenti ai grandi del calcio Diego Maradona e Lionel Messi. Inoltre, critica il rivale Brasile e rende omaggio ai soldati argentini che hanno combattuto nella guerra delle Falkland contro la Gran Bretagna dopo che le truppe argentine invasero l’arcipelago dell’Atlantico meridionale nel 1982.

