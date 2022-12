I gol di Luca Ranieri e Myron Boadu

Pareggio in amichevole per la Fiorentina contro il Monaco. La sfida, disputata al ‘Franchi’, si è conclusa 1-1. Luca Ranieri ha sbloccato il risultato per i viola al 14esimo del primo tempo, Myron Boadu ha pareggiato i conti al 15esimo della ripresa.

