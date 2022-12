Il 13 luglio 2019 la conferenza stampa in lacrime

Era il 13 luglio 2019 quando in conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic, all’epoca tecnico del Bologna, annunciò in lacrime di essere malato. “Ho fatto degli esami ed è leucemia”, disse l’allenatore che però ci tenne subito a specificare: “Le mie non sono lacrime di paura, la malattia la rispetto ma so che la vincerò, la affronto come ho sempre fatto”.

