Le parole del tecnico del Bologna nel 2019

Nel novembre del 2019 Sinisa Mihajlovic si presenta davanti ai giornalisti per fare il punto sul suo percorso di cure insieme ai medici del Sant’Orsola di Bologna. Il trapianto di midollo osseo era riuscito, anche se la ripresa doveva essere graduale. Pochi mesi prima, a luglio, aveva annunciato di avere la leucemia, quella stessa malattia che il 16 dicembre lo porta alla morte a soli 53 anni. Anche in questa occasione il tecnico dei felsinei si commuove: “In questi mesi ho pianto e non ho più le lacrime… mi sono rotto le palle di piangere“, aveva poi commentato. In sala stampa c’erano anche i giocatori del suo Bologna, entrati a sorpresa all’inizio della conferenza. “Fanno di tutto per non allenarsi…” aveva scherzato Mihajlovic.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata