Croazia fuori dal Mondiale. L'Argentina vince 3-0 con i gol di Mezzi e Alvarez e vola in finale

La piazza centrale di Zagabria era gremita martedì sera per la semifinale dei mondiali in Qatar tra Croazia e Argentina. I tifosi di Modric e soci hanno guardato il match su un maxi-schermo e sui loro volti si è dipinta la delusione per l’andamento della gara, terminata 3-0 per l’Albiceleste, con il sogno della finale sfumato per i croati, orgogliosi comunque del Mondiale disputato dalla nazionale, che ha la possibilità di arrivare terza, vincendo la finalina.

