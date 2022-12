Migliaia di tifosi hanno festeggiato con cori, bandiere e tamburi

Buenos Aires impazzisce di gioia per l’Argentina in finale ai Mondiali in Qatar. Migliaia di abitanti della capitale si sono riversati nelle strade dopo la vittoria di Messi e compagni contro la Croazia, battuta 3-0 in semifinale. I supporter dell’Albiceleste hanno festeggiato con cori, bandiere e tamburi intorno all’Obelisco nella plaza de la República.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata