I Tre Leoni lasciano il ritiro al Souq Al Wakra Hotel

L’Inghilterra torna a casa dopo la cocente sconfitta nei quarti di finale della Coppa del Mondo subita per mano dei campioni in carica della Francia. La nazionale dei Tre Leoni ha lasciato il ritiro al Souq Al Wakra Hotel dove ad attenderli c’erano pochi tifosi. Il solo Bellingham si è fermato con i fan per firmare autografi e scattare qualche selfie. “Stateci vicino”, ha detto il calciatore del Borussia Dortmund apparso, come i suoi compagni, ancora deluso dall’eliminazione.

