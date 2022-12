Entusiasmo transalpino all'uscita dallo stadio dopo il match che ha spalancato le porte della semifinale a Mbappe e compagni

Tifosi della Francia in festa dopo la vittoria sull’Inghilterra nei quarti di finale dei mondiali di calcio in Qatar. Entusiasmo transalpino all’uscita dallo stadio Al Bayt al termine del match. I sogni degli inglesi di poter per conquistare la seconda Coppa del Mondo si interrompono sul rigore sbagliato dal capitano, Harry Kane. La Francia passa il turno grazie al gol nel finale di Giroud e in semifinale troverà la sorpresa Marocco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata