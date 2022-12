La reazione dei fan olandesi dopo la sconfitta ai quarti di finale contro l'Argentina

Delusione ad Amsterdam per i tifosi dell’Olanda, che ha perso ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar 2022 contro l’Argentina ai rigori. Dopo il 2-2 ai supplementari, il match è finito 3-4 per l’Albiceleste.

