Il nuovo proprietario della casa, Ariel Garcia, l'ha comprata per evitare che fosse demolita

Una villa da 1.200 metri quadri a Buenos Aires che era appartenuta a Diego Armando Maradona è stata trasformata in un ritrovo per tifosi in occasione delle partite dell’Argentina al mondiale di Qatar 2022. Il nuovo proprietario della casa, Ariel García, racconta di averla comprata in onore del grande campione, per evitare che venisse demolita: ha ora aperto le porte a vicini, amici e conoscenti, che hanno guardato insieme la partita tra Argentina e Olanda e festeggiato per la vittoria dell’Albiceleste.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata