La Federcalcio iberica ha preso la decisione dopo l'eliminazione della Spagna ai Mondiali nel match degli ottavi perso ai rigori contro il Marocco

Luis Enrique non è più il ct della Spagna. La decisione sul futuro di ‘Lucho’ era imminente e la separazione con la Nazionale è diventata ufficiale questo giovedì a metà mattinata, attraverso un comunicato della Federcalcio spagnola. “La direzione sportiva della Rfef ha trasmesso al presidente una relazione in cui si determina che dovrebbe partire un nuovo progetto per la squadra di calcio spagnola, con l’obiettivo di proseguire con la crescita raggiunta negli ultimi anni grazie al lavoro svolto da Luis Enrique e i suoi collaboratori. Sia il presidente, Luis Rubiales, sia il direttore sportivo, José Francisco Molina, hanno trasmesso la decisione all’allenatore”, su legge nel comunicato. Escklusa una pausa nel 2019, Luis Enrique è stato sulla panchina della selezione spagnola dal 2018 ad oggi portando la Spagna in semifinale all’Europeo e alla finale della Nations League.

La Federcalcio iberica ha preso la decisione dopo l’eliminazione della Spagna ai Mondiali nel match degli ottavi perso ai rigori contro il Marocco. “La Rfef vuole ringraziare il lavoro di Luis Enrique e di tutto il suo staff tecnico alla guida della nazionale assoluta negli ultimi anni. Sia il presidente, Luis Rubiales , che il direttore sportivo, José Francisco Molina , hanno trasmesso all’allenatore la decisione adottata”, ha comunicato la federcalcio spagnola. Il bilancio del tecnico con ‘La Roja’ si chiude con 19 vittorie, sette sconfitte e 12 pareggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata