Da Corso Giulio Cesare a Corso Buenos Aires centinaia le persone in strada nelle due città

Una folla festante di persone si è riversata in strada a Torino in zona corso Giulio Cesare per la vittoria del Marocco contro la Spagna che manda la formazione nordafricana ai quarti del Mondiale di Qatar 2022.

La via è stata chiusa al traffico: festeggiamenti in corso da parte della numerosa comunità marocchina, con tanto di fuochi di artificio per le strade lungo largo Novara. Tante le famiglie con donne e bambini che si sono uniti ai giovani.

Folla e festeggiamenti anche a Milano

Folla e festeggiamenti anche a Milano per la storica vittoria della nazionale nordafricana. Un mare di gente ha riempito Corso Buenos Aires bloccando il traffico; la folla, composta di giovani, donne e famiglie, ha praticamente riempito tutto piazzale Loreto con canti e festeggiamenti.

Mille tifosi instrada nel capoluogo lombardo

La questura di Milano è intervenuta nel tardo pomeriggio in corso Buenos Aires con gli agenti della polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri per incanalare oltre mille tifosi festanti che si sono riversati in strada al termine della vittoriosa partita del Marocco sulla Spagna.

Trecento tifosi si erano radunati nel pomeriggio in piazza Gae Aulenti per seguire la partita sul maxischermo e altrettanti avevano affollato i locali in Porta Venezia prima di percorrere in festa il corso principale, accendendo fumogeni e congestionando il traffico nell’area circostante. La manifestazione spontanea, tuttora in corso, vede un migliaio di persone occupare il manto stradale causando disagi al traffico. Circa 250 tifosi, infine, si trovano al momento in piazza Duomo – fanno sapere dalla questura – dove non si segnalano criticità.

