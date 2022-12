Il ministro dello Sport: "Si assungano decisioni per ridare credibilità al sistema"

Per il ministro Andrea Abodi il caso Juventus “probabilmente non rimarrà il solo”. Dopo il rinvio a giudizio dell’ex dirigenza bianconera per presunte irregolarità nella redazione dei bilanci il titolare dello Sport, intervenendo a margine della presentazione di un libro a Roma, ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di sapere presto cosa sia successo e che vengano assunte decisioni per ridare credibilità al sistema, nel principio dell’equa competizione. Ed è evidente che negli ultimi anni non è successo”. Precisando che quello della Juventus potrebbe non rivelarsi un fenomeno isolato, ha poi detto che questo “ci permetterà di fare pulizia“.

