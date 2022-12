I supporter dei Leoni Indomabili davanti ai maxi-schermi a Douala

In Camerun i tifosi hanno festeggiato la storica vittoria della Nazionale contro il Brasile, battuto 1-0 nell’ultima gara della fase a gironi dei Mondiali in Qatar. Un successo che però non è bastato ai Leoni Indomabili per evitare l’eliminazione. A passare agli ottavi nel gruppo sono infatti la Selecao e la Svizzera. Ma i supporter riuniti nella fan zone a Douala hanno comunque tributato affetto alla squadra.

