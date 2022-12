Fuori Uruguay e Ghana

Portogallo e Corea del Sud agli ottavi dei mondiali di calcio in corso in Qatar dopo le prime due partite della terza giornata del girone H.

La Corea del Sud supera 2-1 il Portogallo: lusitani avanti al 5′ con Horta, poi gli asiatici pareggiano i conti al 27′ con Kim Young-Gwon. Nella ripresa in pieno recupero in contropiede su splendido assist di Son Hwang Hee-Chan firma il gol vittoria. Nonostante la sconfitta Cristiano Ronaldo e compagni chiudono in testa il girone con 6 punti.

Anche Uruguay ha battuto 2-0 il Ghana ma non basta per qualificarsi per gli ottavi di finale. Decisiva la doppietta nel primo tempo di de Arrascaeta, a segno al 26′ e al 32′. La ‘Celeste’ sale così a 4 punti, gli stessi degli asiatici, ma saluta la Coppa del Mondo per un minor numero di gol segnati. Fuori anche la selezione africana, ultima con tre punti nel girone.

