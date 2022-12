La Germania è uscita alla fase a gironi nonostante il successo per 4-2 contro la Costa Rica

I tifosi tedeschi hanno lasciato con tanta delusione lo stadio Al Bayt di Doha per l’uscita inaspettata della loro squadra dalla Coppa del Mondo 2022, eliminata nonostante la vittoria per 4-2 sulla Costa Rica. È il secondo torneo di fila in cui la Germania esce dalla fase a gironi. Il successo contro i centroamericani non è bastato per accedere agli ottavi di finale. La vittoria del Giappone sulla Spagna per 2-1 ha permesso a entrambe le squadre di avanzare, con i nipponici in testa al gruppo e gli iberici al secondo posto.

