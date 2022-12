In diverse città italiane bandiere, cori e fuochi d'artificio

Il Marocco si qualifica agli ottavi dei mondiali in Qatar 2022 e in diverse città italiane esplode la festa. Tra queste, c’è Torino: molte persone hanno segnalato, anche sui social, la festa scatenatasi nelle strade della città dopo il match con il Canada. Fuochi d’artificio, bandiere e cori per strada.

Anche a Milano grande festa in alcuni quartieri per la vittoria del Marocco, che supera la fase a gironi da primo classificato.

